Диетолог объяснил, как распознать продукт с пальмовым маслом

Дешевые товары могут содержать пальмовое масло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очень дешевый относительно своих конкурентов товар может иметь в своем составе пальмовое масло. Кроме того, по законодательству к наименованию ассортимента с ним производитель должен добавлять слово «продукт» и указывать в составе наличие этого ингредиента. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Немножко помогает законодатель — он требует писать на продукте. Например, если там пальмовое масло, то нельзя писать „сыр“, а следует уже писать „сырный продукт“. И в составе это прописывается. Второй момент, если вы видите дешевый и не соответствующий цене продукт, его тоже можно считать аналогом, содержащем пальмовое масло», — сказал Михаил Гинзбург.

Диетолог отметил, что пальмовое масло заметно влияет на здоровье человека. «Пальмовое масло содержит довольно большое количество трансжиров, а они довольно плохо расщепляются в организме и в массе откладываются под стенки сосудов или в печени, и так далее. Они становятся очагами тканевого воспаления. По месту это воспаление обретает черты того или иного заболевания. Например, на стенках сосудов это воспаление являет собой атеросклероз», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, «Вы покупаете шоколад, и он дешевый, и там написано, что „на 80% содержит какао продукты“, будьте уверены, что там очень большой процент пальмового масла. Также в разных печеньях рассыпчатых, выпечке, картофельных чипсах, снеках, круассанах, дешевых тортиках, кремах, мороженом не дорогом», — добавил диетолог Гинзбург.

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