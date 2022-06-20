Курганский перевозчик игнорирует замечание мэрии ради прибыли

Жители Заозерного пожаловались на автобус №7, который продолжает нарушать график Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перевозчик, которому ранее в транспортном управлении администрации города сделали замечание за нарушение графика, продолжает опаздывать на рейсы. Курганцы считают, что некоторые водители на маршруте №7 намерено задерживаются, чтобы собрать больше пассажиров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Автобус №7 уже совсем обнаглел. Мало того, что пришел сегодня с опозданием на остановку, так еще стоял десять минут. В это время кондуктор курила, не выходя из салона! Дождались пока соберется больше людей и только тогда поехали. В это время должен был прийти уже второй рейс, где он был? В итоге набили весь салон под завязку. Я не понимаю, почему автобус ездит не по своему времени? Потом другой автобус приходит и едет полупустым получается. Сколько можно терпеть этот бардак? Люди же на работу опаздывают!», — рассказал очевидец.

На вопрос одного из пассажиров «почему они постоянно ездят не по своему времени» кондуктор ответила, что они не успевают, потому что на маршруте мало автобусов. Ранее в транспортном управлении города URA.RU сообщали, что количество рейсов было сокращено из-за перехода на летний режим.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. В мэрии подтвердили факт нарушения графика. «Плановое количество автобусов, обслуживающих маршрут № 7, составляет 5 единиц. 20 июня в связи с нехваткой водителей на линии работало 4 автобуса, в связи с чем, рейс со временем отправления в 07:15 от остановки „7 микрорайон“ был не выполнен. Следующий автобус прибыл на конечную остановку фактически в 07:35. От остановки водитель автобуса начал движение в соответствии с установленным расписанием временем в 07:44. Руководителю предприятия еще раз указано на необходимость обеспечивать выполнение всех установленных расписанием рейсов», — ответили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана недовольны работой перевозчиков, которые ездят в Заозерный. По словам местных жителей, водители автобусов постоянно нарушают графики маршрутов. Людям приходится ждать свой рейс порой более часа. Также горожане просят вернуть маршрут, который отменила мэрия. Перевозчика лишили права работать на данном рейсе из-за нарушений требований к перевозке пассажиров.

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