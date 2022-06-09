Курганцы просят вернуть маршрут, который отменила мэрия

Жители Кургана пожаловались на нехватку автобусов в Восточном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Жители Кургана обратились к властям города с просьбой вернуть маршрут № 328. Ранее перевозчика лишили права работать на данном рейсе из-за нарушений требований к перевозке пассажиров. Об этом сообщает группа «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация города Кургана и МКУ „Транспортное управление“, верните пожалуйста маршрут № 328! Мало того, что он своевременно не ходил по графику, так сейчас его вообще убрали. С Восточного района, а именно с улицы Щорса вообще не уехать. Не у всех же есть машины. Убедительная просьба пустить дополнительный маршрут», — говорится в сообщении. По словам автора поста, пожилым людям и школьникам приходится ходить пешком до улицы Достоевского, чтобы уехать.

В комментариях администрация города ответила, что в настоящее время прорабатывается вопрос дальнейшего обслуживания маршрута. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 328 было прекращено в связи с тем, что перевозчик не выполнил ни одного рейса в период с седьмого по десятое мая этого года

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перевозчик нелегально возил пассажиров. Курганцы пожаловались на долгое ожидание автобусов. Людям приходится ждать свой рейс более получаса.