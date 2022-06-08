08 июня 2022

Курганцы пожаловались на долгое ожидание автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры
В Кургане водители маршрута №7 приезжают на остановки с большим запозданием Фото:

Жители Кургана пожаловались на водителей автобусов, которые приезжают на остановки с большим запозданием. Людям приходится ждать свой рейс более получаса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из очевидцев.

«На маршрутах происходит какой-то бардак. Автобус №7 пришлось ждать на остановке более получаса. Водители совсем не соблюдают графики. При этом еще и рейсы сократили на этом маршруте. Теперь вообще не дождаться будет. Звонили в диспетчерскую, чтобы пожаловаться, но там даже не взяли трубку», — рассказал очевидец.

В Транспортном управлении города Кургана пояснили, что количество рейсов было сокращено из-за перехода на летний режим. «На маршруте №7 было шесть рейсов, сейчас на летний период времени их количество сократили до четырех. Разрыв между автобусами не должен превышать 20 минут, однако водители маршрута №7 не соблюдали график. В настоящее время с перевозчиком проведена разъяснительная работа», — сообщили в управлении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане автобусы изменят маршруты из-за закрытого моста. Ограничения будут действовать с 11 июня до 17 июня. Курганских перевозчиков попросили не поднимать стоимость проезда, чтобы не портить статистику.

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Жители Кургана пожаловались на водителей автобусов, которые приезжают на остановки с большим запозданием. Людям приходится ждать свой рейс более получаса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из очевидцев. «На маршрутах происходит какой-то бардак. Автобус №7 пришлось ждать на остановке более получаса. Водители совсем не соблюдают графики. При этом еще и рейсы сократили на этом маршруте. Теперь вообще не дождаться будет. Звонили в диспетчерскую, чтобы пожаловаться, но там даже не взяли трубку», — рассказал очевидец. В Транспортном управлении города Кургана пояснили, что количество рейсов было сокращено из-за перехода на летний режим. «На маршруте №7 было шесть рейсов, сейчас на летний период времени их количество сократили до четырех. Разрыв между автобусами не должен превышать 20 минут, однако водители маршрута №7 не соблюдали график. В настоящее время с перевозчиком проведена разъяснительная работа», — сообщили в управлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане автобусы изменят маршруты из-за закрытого моста. Ограничения будут действовать с 11 июня до 17 июня. Курганских перевозчиков попросили не поднимать стоимость проезда, чтобы не портить статистику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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