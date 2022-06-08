Курганцы пожаловались на долгое ожидание автобусов

09 июня 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

В Кургане водители маршрута №7 приезжают на остановки с большим запозданием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана пожаловались на водителей автобусов, которые приезжают на остановки с большим запозданием. Людям приходится ждать свой рейс более получаса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из очевидцев. «На маршрутах происходит какой-то бардак. Автобус №7 пришлось ждать на остановке более получаса. Водители совсем не соблюдают графики. При этом еще и рейсы сократили на этом маршруте. Теперь вообще не дождаться будет. Звонили в диспетчерскую, чтобы пожаловаться, но там даже не взяли трубку», — рассказал очевидец. В Транспортном управлении города Кургана пояснили, что количество рейсов было сокращено из-за перехода на летний режим. «На маршруте №7 было шесть рейсов, сейчас на летний период времени их количество сократили до четырех. Разрыв между автобусами не должен превышать 20 минут, однако водители маршрута №7 не соблюдали график. В настоящее время с перевозчиком проведена разъяснительная работа», — сообщили в управлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане автобусы изменят маршруты из-за закрытого моста. Ограничения будут действовать с 11 июня до 17 июня. Курганских перевозчиков попросили не поднимать стоимость проезда, чтобы не портить статистику. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жители Кургана пожаловались на водителей автобусов, которые приезжают на остановки с большим запозданием. Людям приходится ждать свой рейс более получаса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из очевидцев. «На маршрутах происходит какой-то бардак. Автобус №7 пришлось ждать на остановке более получаса. Водители совсем не соблюдают графики. При этом еще и рейсы сократили на этом маршруте. Теперь вообще не дождаться будет. Звонили в диспетчерскую, чтобы пожаловаться, но там даже не взяли трубку», — рассказал очевидец. В Транспортном управлении города Кургана пояснили, что количество рейсов было сокращено из-за перехода на летний режим. «На маршруте №7 было шесть рейсов, сейчас на летний период времени их количество сократили до четырех. Разрыв между автобусами не должен превышать 20 минут, однако водители маршрута №7 не соблюдали график. В настоящее время с перевозчиком проведена разъяснительная работа», — сообщили в управлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане автобусы изменят маршруты из-за закрытого моста. Ограничения будут действовать с 11 июня до 17 июня. Курганских перевозчиков попросили не поднимать стоимость проезда, чтобы не портить статистику.