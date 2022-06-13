Курганцы опаздывают на работу из-за сбоя графика автобусов

Горожане пожаловались на водителей автобусов, которые опаздывают на маршруты более, чем на час Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана недовольны работой перевозчиков, которые ездят в Заозерный. По словам местных жителей, водители автобусов постоянно нарушают графики маршрутов. Из-за этого многие курганцы вынуждены опаздывать на работу. Об горожане сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Как достал уже маршрут №391. Ходит как хочет, плюет на все правила. Вчера ждала утром этот автобус больше часа! Зачем вообще держат этот маршрут, если не ездят? За этот час прошло четыре автобуса № 301, №311, №403 и другие. А автобуса №391 ни одного» — пишет пользователь Dasha Lukashova в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, автобусы нарушают расписание и в позднее время. Добраться до дома после девяти вечера для многих становится большой проблемой. «Остановка „Школа №75“. С 21:10 нет ни одного автобуса по расписанию. Дошел пешком до второго микрорайона Заозерного. Автобусы №307, №381 и №360 так и не появились. Даже праздники отмечаем отдельно, потому что реально, если поехать в центр, то потом не вернуться», — написал Вячеслав Еланцев в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ». С такой же проблемой сталкиваются и жители микрорайона Рябково. «После 20:00 вообще нет автобусов в сторону улицы Лескова, а именно маршрутов №320, №363, №5 и №71. Люди доезжают до остановки „Сибирь“ и идут пешком. Может все-таки кто-нибудь этим займется?», — пишет Екатерина Желнина.

В комментариях под одним из постов представитель мэрии пояснил, что администрация города направила обращение в департамент развития городского хозяйства. «Специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в течение трех рабочих дней», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что курганцы пожаловались сокращение автобусов по маршруту №7. В Транспортном управлении города Кургана пояснили, что количество рейсов было сокращено из-за перехода на летний режим. Также горожане просят вернуть маршрут, который отменила мэрия. Ранее перевозчика лишили права работать на данном рейсе из-за нарушений требований к перевозке пассажиров.

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