Россияне получат двойные зарплаты за работу в Донбассе

20 июня 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Зарплата за работу в Донбассе будет в рублях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне, которых отправляют в командировку в Донбасс, смогут получить двойную зарплату. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территории Луганской и Донецкой народных республик и иных территориях сохраняемая средняя зарплата выплачивается в рублях в двукратном размере. Сумма устанавливается в соответствии с решением работодателя», — сообщается в постановлении правительства РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу со дня опубликования. Партия «Единая Россия» и главы ДНР и ЛНР подписали соглашение по восстановлению Донбасса. Власти РФ отправят в Донбасс еще больше строителей для восстановления народных республик, там уже работают около 1000 строителей из России. Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановление Ждановки (ДНР), сообщает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне, которых отправляют в командировку в Донбасс, смогут получить двойную зарплату. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территории Луганской и Донецкой народных республик и иных территориях сохраняемая средняя зарплата выплачивается в рублях в двукратном размере. Сумма устанавливается в соответствии с решением работодателя», — сообщается в постановлении правительства РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу со дня опубликования. Партия «Единая Россия» и главы ДНР и ЛНР подписали соглашение по восстановлению Донбасса. Власти РФ отправят в Донбасс еще больше строителей для восстановления народных республик, там уже работают около 1000 строителей из России. Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановление Ждановки (ДНР), сообщает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.