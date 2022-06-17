«Единая Россия» подписала соглашение по восстановлению Донбасса

17 июня 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» будет сотрудничать с руководством ЛДНР по нескольким направлениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между гуманитарным центром «Единой России» и главами ДНР и ЛЕНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Документы предполагают решение гуманитарных вопросов, оказание юридической, медицинской помощи гражданам, подготовку педагогов ЛДНР. «Соглашения гуманитарного центра „Единой России“ с руководством ЛДНР регламентирует сотрудничество по ряду направлений. Это сотрудничество длится уже многие годы. Но сейчас наша поддержка необходима вдвойне», — отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, информация об этом есть на официальном сайте «Единой России». Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал, что российская партия всегда помогала и поддерживала эти территории. «Сейчас задача перевести все на российские стандарты, переучить преподавателей и полностью обеспечить учреждения учебниками, русской литературой», — заявил он, комментируя переход учебных заведений ЛДНР на русский язык и изучение русской культуры. «Строительные бригады, которые прибыли на нашу территорию, активно включились в работу. Восстанавливается инфраструктура Донбасса, запускаются предприятия, которые не работали десятилетиями», — дополнил глава ЛНР Леонид Пасечник. На территории ЛДНР уже работает 20 гуманитарных центров партии, почти половина из которых — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта. Там пострадавшим от украинских обстрелов жителям оказывается медицинская помощь, раздаются сим-карты с российскими номерами, а также оказывается помощь в поиске пропавших родственников. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля — причиной этого стало обострение военного конфликта между киевской властью и гражданами Донецкой и Луганской народных республик. К марту этого года от ВСУ и националистических батальонов были освобождены значительные территории ЛДНР, в том числе ключевой город — Мариуполь, который с апреля контролируют российские военные. После этого жители Донбасса перешли на российские номера. Пушилин заявлял, что республика не исключает возможности вхождения в состав России после полного освобождения территории. Глава ЛНР также сообщал, что может пройти референдум о вхождении в состав РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между гуманитарным центром «Единой России» и главами ДНР и ЛЕНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Документы предполагают решение гуманитарных вопросов, оказание юридической, медицинской помощи гражданам, подготовку педагогов ЛДНР. «Соглашения гуманитарного центра „Единой России“ с руководством ЛДНР регламентирует сотрудничество по ряду направлений. Это сотрудничество длится уже многие годы. Но сейчас наша поддержка необходима вдвойне», — отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, информация об этом есть на официальном сайте «Единой России». Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал, что российская партия всегда помогала и поддерживала эти территории. «Сейчас задача перевести все на российские стандарты, переучить преподавателей и полностью обеспечить учреждения учебниками, русской литературой», — заявил он, комментируя переход учебных заведений ЛДНР на русский язык и изучение русской культуры. «Строительные бригады, которые прибыли на нашу территорию, активно включились в работу. Восстанавливается инфраструктура Донбасса, запускаются предприятия, которые не работали десятилетиями», — дополнил глава ЛНР Леонид Пасечник. На территории ЛДНР уже работает 20 гуманитарных центров партии, почти половина из которых — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта. Там пострадавшим от украинских обстрелов жителям оказывается медицинская помощь, раздаются сим-карты с российскими номерами, а также оказывается помощь в поиске пропавших родственников. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля — причиной этого стало обострение военного конфликта между киевской властью и гражданами Донецкой и Луганской народных республик. К марту этого года от ВСУ и националистических батальонов были освобождены значительные территории ЛДНР, в том числе ключевой город — Мариуполь, который с апреля контролируют российские военные. После этого жители Донбасса перешли на российские номера. Пушилин заявлял, что республика не исключает возможности вхождения в состав России после полного освобождения территории. Глава ЛНР также сообщал, что может пройти референдум о вхождении в состав РФ.