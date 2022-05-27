Власти РФ массово завезут строителей восстанавливать Донбасс

27 мая 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Восстановлением Донбасса уже занимается 1000 строителей, сообщил Марат Хуснуллин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из России в Донбасс отправят еще больше строителей для восстановления территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), где уже трудится порядка 1000 россиян. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. «Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в республиках, существенный. Мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», — написал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. Территория Донбасса пострадала в ходе спецоперации РФ на Украине из-за обстрелов украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли системами залпового огня «Град» город Ясиноватая в ДНР. Также националисты обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР ракетами «Точка-У». Российские военные обнаружили план нападения ВСУ на Донбасс. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины.

Из России в Донбасс отправят еще больше строителей для восстановления территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), где уже трудится порядка 1000 россиян. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. «Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в республиках, существенный. Мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», — написал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. Территория Донбасса пострадала в ходе спецоперации РФ на Украине из-за обстрелов украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли системами залпового огня «Град» город Ясиноватая в ДНР. Также националисты обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР ракетами «Точка-У». Российские военные обнаружили план нападения ВСУ на Донбасс. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины.