Власти РФ массово завезут строителей восстанавливать Донбасс

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Восстановлением Донбасса уже занимается 1000 строителей, сообщил Марат Хуснуллин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из России в Донбасс отправят еще больше строителей для восстановления территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), где уже трудится порядка 1000 россиян. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в республиках, существенный. Мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», — написал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

Территория Донбасса пострадала в ходе спецоперации РФ на Украине из-за обстрелов украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли системами залпового огня «Град» город Ясиноватая в ДНР. Также националисты обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР ракетами «Точка-У». Российские военные обнаружили план нападения ВСУ на Донбасс. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины.

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Из России в Донбасс отправят еще больше строителей для восстановления территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), где уже трудится порядка 1000 россиян. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. «Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в республиках, существенный. Мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», — написал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. Территория Донбасса пострадала в ходе спецоперации РФ на Украине из-за обстрелов украинских военных. Ранее ВСУ обстреляли системами залпового огня «Град» город Ясиноватая в ДНР. Также националисты обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР ракетами «Точка-У». Российские военные обнаружили план нападения ВСУ на Донбасс. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из целей спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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