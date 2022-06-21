Кардиолог рассказал, для кого опасны экстремальные аттракционы

Экстремальные аттракционы могут быть смертельно опасны для молодых людей, имеющих проблемы с сосудистой системой, в частности для девушек с низким давлением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев.
«Все зависит от состояния сосудистого русла. Если есть нарушения, которые в юные годы часто встречаются у лиц женского пола, у них бывает снижение артериального давления, то все эти ускорения могут привести к объединению кровоснабжения головного мозга. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий. Но молодому поколению что говори, что не говори, что есть риск, они все равно сядут и поедут, и могут умереть при определенном стечении обстоятельств», — объяснил Юрий Конев.
По словам врача-кардиолога, нехорошо переносят вращения на большой скорости и люди зрелого возраста. «Любые вращения с большой скоростью создают какие-то нарушения кровообращения. У зрелых людей это переносится не очень хорошо и может привести к осложнениям. Чем больше ускорение, тем больше вероятность осложнения. Чем в семье выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, тем больше вероятность осложнений от данных мероприятий, которых назвать безопасными для старших взрослых групп просто нельзя», — подчеркнул Конев.
В этот день, 21 июня 1893 года, посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения. Автором изобретения стал молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис. За идею аттракциона он взял колесо водяных мельниц.
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Экстремальные аттракционы могут быть смертельно опасны для молодых людей, имеющих проблемы с сосудистой системой, в частности для девушек с низким давлением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Все зависит от состояния сосудистого русла. Если есть нарушения, которые в юные годы часто встречаются у лиц женского пола, у них бывает снижение артериального давления, то все эти ускорения могут привести к объединению кровоснабжения головного мозга. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий. Но молодому поколению что говори, что не говори, что есть риск, они все равно сядут и поедут, и могут умереть при определенном стечении обстоятельств», — объяснил Юрий Конев. По словам врача-кардиолога, нехорошо переносят вращения на большой скорости и люди зрелого возраста. «Любые вращения с большой скоростью создают какие-то нарушения кровообращения. У зрелых людей это переносится не очень хорошо и может привести к осложнениям. Чем больше ускорение, тем больше вероятность осложнения. Чем в семье выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, тем больше вероятность осложнений от данных мероприятий, которых назвать безопасными для старших взрослых групп просто нельзя», — подчеркнул Конев. В этот день, 21 июня 1893 года, посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения. Автором изобретения стал молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис. За идею аттракциона он взял колесо водяных мельниц.