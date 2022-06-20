20 июня 2022

Москва направит Пермскому краю второй транш миллиардного кредита

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край получит кредит по ставке 3% годовых Фото:

В Пермский край из федерального центра будет перечислен второй транш инфраструктурного кредита. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры заявила министр финансов края Екатерина Тхор, сообщается в telegram-канале заксобрания.

«Пермский край получит второй транш по федеральному инфраструктурному кредиту объемом 5,4 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство автомобильной дороги по улице Крисанова», — отметила Тхор.

По словам министра финансов региона, общий объем федерального инфраструктурного кредита составит 13,3 млрд рублей. Эти средства краю предоставляются по ставке 3% на 5 лет.

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В Пермский край из федерального центра будет перечислен второй транш инфраструктурного кредита. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры заявила министр финансов края Екатерина Тхор, сообщается в telegram-канале заксобрания. «Пермский край получит второй транш по федеральному инфраструктурному кредиту объемом 5,4 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство автомобильной дороги по улице Крисанова», — отметила Тхор. По словам министра финансов региона, общий объем федерального инфраструктурного кредита составит 13,3 млрд рублей. Эти средства краю предоставляются по ставке 3% на 5 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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