Москва направит Пермскому краю второй транш миллиардного кредита

Пермский край получит кредит по ставке 3% годовых Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермский край из федерального центра будет перечислен второй транш инфраструктурного кредита. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры заявила министр финансов края Екатерина Тхор, сообщается в telegram-канале заксобрания.

«Пермский край получит второй транш по федеральному инфраструктурному кредиту объемом 5,4 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство автомобильной дороги по улице Крисанова», — отметила Тхор.

По словам министра финансов региона, общий объем федерального инфраструктурного кредита составит 13,3 млрд рублей. Эти средства краю предоставляются по ставке 3% на 5 лет.