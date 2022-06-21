Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

21 июня 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Российские военные сбили четыре ракеты «Точка-У» (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска отразили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный. В небе были сбиты 13 беспилотников 4 ракеты и 21 реактивный снаряд. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — рассказали в Минобороны. ПВО России уничтожили 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Также в районе острова был зафиксирован американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4. 9 мая российские вооруженные силы предотвратили попытку захвата острова Змеиный со стороны украинской армии. По информации Минобороны РФ, ВСУ понесли большие потери. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Также она призвана спасти жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские войска отразили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный. В небе были сбиты 13 беспилотников 4 ракеты и 21 реактивный снаряд. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — рассказали в Минобороны. ПВО России уничтожили 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Также в районе острова был зафиксирован американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4. 9 мая российские вооруженные силы предотвратили попытку захвата острова Змеиный со стороны украинской армии. По информации Минобороны РФ, ВСУ понесли большие потери. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Также она призвана спасти жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.