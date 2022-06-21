Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
Российские военные сбили четыре ракеты «Точка-У» (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска отразили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный. В небе были сбиты 13 беспилотников 4 ракеты и 21 реактивный снаряд. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — рассказали в Минобороны. ПВО России уничтожили 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Также в районе острова был зафиксирован американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4.

9 мая российские вооруженные силы предотвратили попытку захвата острова Змеиный со стороны украинской армии. По информации Минобороны РФ, ВСУ понесли большие потери.

Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Также она призвана спасти жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.

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Российские войска отразили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный. В небе были сбиты 13 беспилотников 4 ракеты и 21 реактивный снаряд. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — рассказали в Минобороны. ПВО России уничтожили 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Также в районе острова был зафиксирован американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4. 9 мая российские вооруженные силы предотвратили попытку захвата острова Змеиный со стороны украинской армии. По информации Минобороны РФ, ВСУ понесли большие потери. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Также она призвана спасти жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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