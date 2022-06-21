Росбанк введет комиссию за обслуживание валютных счетов

21 июня 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Комиссия для клиентов банка будет на счета в евро и долларах Фото: Александр Елизаров © URA.RU Росбанк вводит комиссию 0,5% за обслуживание валютных счетов с 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «Снижение валютной позиции Росбанка на рынке позволит нам продолжить эффективно управлять деньгами и снизить риски для клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях. По общедоступной информации известно, что подобные изменения уже произошли или произойдут в ближайшее время в других банках РФ», — говорится в заявлении Росбанка. Ежемесячная комиссия составит 0,5%. Ее будут снимать за обслуживание счетов в евро и долларах, если сумма на них не превысит 10 тысяч в этих валютах, сообщили в банке. Российские банки вводят комиссию на обслуживание счетов в евро из-за отрицательных ставок европейского Центробанка, так кредитные организации хотят компенсировать расходы на бронирование и переразмещение средств, сообщает телеканал 360. Ранее в Центробанке РФ назвали недопустимым одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов россиян. В ЦБ отметили, что банки не должны ухудшать условия обслуживания по уже действующим договорам. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Росбанк вводит комиссию 0,5% за обслуживание валютных счетов с 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. «Снижение валютной позиции Росбанка на рынке позволит нам продолжить эффективно управлять деньгами и снизить риски для клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях. По общедоступной информации известно, что подобные изменения уже произошли или произойдут в ближайшее время в других банках РФ», — говорится в заявлении Росбанка. Ежемесячная комиссия составит 0,5%. Ее будут снимать за обслуживание счетов в евро и долларах, если сумма на них не превысит 10 тысяч в этих валютах, сообщили в банке. Российские банки вводят комиссию на обслуживание счетов в евро из-за отрицательных ставок европейского Центробанка, так кредитные организации хотят компенсировать расходы на бронирование и переразмещение средств, сообщает телеканал 360. Ранее в Центробанке РФ назвали недопустимым одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов россиян. В ЦБ отметили, что банки не должны ухудшать условия обслуживания по уже действующим договорам.