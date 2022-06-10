Набиуллина запретила вводить комиссию по валютным вкладам

10 июня 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина следит за действиями кредитных организаций в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России следит за кредитными организациями в вопросе введения комиссии на валютных счетах. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «ЦБ РФ внимательно смотрит на введение банками комиссий по валютным счетам. Банки не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам», — отметила она в ходе пресс-конференции, трансляция мероприятия шла на «России 24». Ранее сообщалось, что Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Это решение было принято после того, как российский банк «Тинькофф» решил ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Банк намерен удерживать 1% в месяц за счета в указанных валютах при балансе более 1000 у. е. в валюте счета, пишет «Национальная служба новостей». Комиссия будет списываться каждый день. При этом до 30 июня «Тинькофф банк» отменит комиссию за SWIFT-переводы, дополняет телеканал 360. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Центральный Банк России следит за кредитными организациями в вопросе введения комиссии на валютных счетах. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «ЦБ РФ внимательно смотрит на введение банками комиссий по валютным счетам. Банки не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам», — отметила она в ходе пресс-конференции, трансляция мероприятия шла на «России 24». Ранее сообщалось, что Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Это решение было принято после того, как российский банк «Тинькофф» решил ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Банк намерен удерживать 1% в месяц за счета в указанных валютах при балансе более 1000 у. е. в валюте счета, пишет «Национальная служба новостей». Комиссия будет списываться каждый день. При этом до 30 июня «Тинькофф банк» отменит комиссию за SWIFT-переводы, дополняет телеканал 360.