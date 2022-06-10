Набиуллина запретила вводить комиссию по валютным вкладам

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина следит за действиями кредитных организаций в России Фото:

Центральный Банк России следит за кредитными организациями в вопросе введения комиссии на валютных счетах. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«ЦБ РФ внимательно смотрит на введение банками комиссий по валютным счетам. Банки не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам», — отметила она в ходе пресс-конференции, трансляция мероприятия шла на «России 24».

Ранее сообщалось, что Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Это решение было принято после того, как российский банк «Тинькофф» решил ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Банк намерен удерживать 1% в месяц за счета в указанных валютах при балансе более 1000 у. е. в валюте счета, пишет «Национальная служба новостей». Комиссия будет списываться каждый день. При этом до 30 июня «Тинькофф банк» отменит комиссию за SWIFT-переводы, дополняет телеканал 360.

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Центральный Банк России следит за кредитными организациями в вопросе введения комиссии на валютных счетах. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «ЦБ РФ внимательно смотрит на введение банками комиссий по валютным счетам. Банки не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам», — отметила она в ходе пресс-конференции, трансляция мероприятия шла на «России 24». Ранее сообщалось, что Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Это решение было принято после того, как российский банк «Тинькофф» решил ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Банк намерен удерживать 1% в месяц за счета в указанных валютах при балансе более 1000 у. е. в валюте счета, пишет «Национальная служба новостей». Комиссия будет списываться каждый день. При этом до 30 июня «Тинькофф банк» отменит комиссию за SWIFT-переводы, дополняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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