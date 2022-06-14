ЦБ отреагировал на введение комиссий по валютным счетам россиян

14 июня 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Центральный Банк России назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимым, там считают, что такие нововведения нарушают права потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, ряд банков пришли к практике, когда на их официальных сайтах публикуются сведения об изменениях условий обслуживания валютных счетов и вкладов. При этом в качестве согласия клиента считают отсутствие от него возражений, регулятор отмечает, что это не может признаваться офертой. Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день. Аналогичные меры принял Raiffeisenbank, вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский заявил, что клиенты должны подавать в суд на банки, так как они не имели права вводить валютную комиссию. Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Центральный Банк России назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимым, там считают, что такие нововведения нарушают права потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, ряд банков пришли к практике, когда на их официальных сайтах публикуются сведения об изменениях условий обслуживания валютных счетов и вкладов. При этом в качестве согласия клиента считают отсутствие от него возражений, регулятор отмечает, что это не может признаваться офертой. Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день. Аналогичные меры принял Raiffeisenbank, вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский заявил, что клиенты должны подавать в суд на банки, так как они не имели права вводить валютную комиссию. Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.