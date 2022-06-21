Таксисты отказались выходить в рейсы три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) 21 июня около 8:00 таксисты «Яндекс.Go» устроили забастовку. Они недовольны доходами и условиями труда, поэтому собираются прекратить рейсы на три дня. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал шофер сервиса.

«Мы [таксисты] списались и договорились, что 21 июня в 8:00 соберемся у дворца культуры. Мы отказываемся выходить в рейсы на три дня. Раньше мы могли покупать смены, отключающие комиссию за заказы, но с 19 апреля это отменили и ввели новую программу, при которой необходимо выполнять минимально 25 заказов. За эти поездки начислялось 490 рублей бонусами на следующий день после смены. С 19 июня „Яндекс.Go“ отключил это, никого не уведомив. При этом по Асбесту самая низкая стоимость поездки — 80 рублей — за точку и включено 3 км. В других такси минимальный заказ 100 рублей и оплачивается каждая точка отдельно», — сообщил таксист.

На забастовку вышли более 50-ти человек. Они требовали вернуть возможность покупки смены и установить минимальную стоимость поездки по городу — 100 рублей. «Мы требуем вернуть возможность покупки смены по городу. Бонусы отменили, все забрали. Поездка с вычетами комиссий составляет 66 рублей. А если вычесть бензин и обслуживание машины, мойку, сколько ты заработаешь?» — заявили таксисты.

Таксисты обращались в поддержку «Яндекс.Go», но там им «писали дежурные фразы». Тогда шоферы начали писать в СМИ, это дало результат. «После выхода статьи в одном СМИ, появилась информация о бонусах с завтрашнего дня», — сообщил таксист.

Однако нашлись таксисты, осуждающие действия своих коллег. «Я не принимал участия в забастовке, я просто подрабатываю в „Яндекс.Go“. Мне не понравилось, что они [таксисты] утром устроили забастовку. Они делали ложные вызовы. Из-за них я зря рано выехал на линию», — пояснил недовольный шофер. На это бунтующие ответили: «Вызывали, чтобы другие водители к нам присоединились. Были те, кто соглашался, были те, кто посылал нас, мотивируя тем, что им нужны деньги», — ответил таксист.

22 июня асбестовские таксисты вновь выйдут на забастовку, выдвигая требования. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Яндекс.Go». На момент публикации ответ не поступил.

Видео: «Инцидент Асбест», vk.com

Фото: «ЧП Асбест», vk.com

Фото: «ЧП Асбест», vk.com

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