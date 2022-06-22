FP: Украина приведет к расколу Евросоюза

Ситуация на Украине грозит расколом Евросоюзу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Франции и Германии прокладывают путь к возвращению торговых отношений с Россией, чем недовольна Восточная Европа. Это может привести к выходу восточноевропейских стран из Евросоюза. Таким образом, внешнеполитические события, которые должны были объединить Европу, стали катализатором ее раскола, пишет Foreign Policy.

«Ближайший сдвиг уже очевиден. Страны Центральной и Восточной Европы знают, что их безопасность, если не дальнейшее существования в качестве независимых стран — полностью зависит от НАТО, а не от ЕС. Неспособность последнего каким-либо значимым образом противостоять России разоблачила заблуждения Франции относительно европейской „стратегической автономии“ и подорвала доверие к ЕС в области безопасности и обороны», — отмечает автор материала.

Автор статьи отмечает, что нынешняя ситуация на Украине расширила пропасть между странами Европы. Внешнеполитические события, которые должны были объединить Европу, стали катализатором ее раскола.

Ранее страны Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала спецоперации РФ. Еврокомиссия уже официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата. Для этого Украине нужно будет выполнить ряд условий, среди которых борьба с коррупцией.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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