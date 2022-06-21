В Евросоюзе договорились о кандидатстве Украины

21 июня 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Украина может стать кандидатом в ЕС Фото: Василий Заболотных © URA.RU Страны Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС. «Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23—24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал — полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», — сказал Бон, заявление опубликовано в его соцсетях. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине. Еврокомиссия уже официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата, сообщает RT. Для этого Украине нужно будет выполнить ряд условий, среди которых борьба с коррупцией. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна тесно связана с ЕС, передает «Утро.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС. «Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23—24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал — полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», — сказал Бон, заявление опубликовано в его соцсетях. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине. Еврокомиссия уже официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата, сообщает RT. Для этого Украине нужно будет выполнить ряд условий, среди которых борьба с коррупцией. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна тесно связана с ЕС, передает «Утро.ру».