Baza: IKEA проведет финальную распродажу для россиян

22 июня 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Распродажа IKEA пройдет 1 июля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Шведский мебельный магазин IKEA с 27 по 29 июня проведет закрытую распродажу в Москве и Санкт-Петербурге для экс-работников магазина. 1 июля будет онлайн-распродажа для клиентов IKEA. Об этом сообщает Baza. «Распродажа в Москве и Санкт-Петербурге пройдет с 27 июня по 1 июля. Продавать будут последние товары, остающиеся в России, в том числе образцы, которые выставлены в магазинах ИКЕА. <…>Вход будет разрешен только людям с пропусками (их родственников пускать не будут)» — пишет Baza. 1 июля распродажа состоится онлайн. В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Речь идет о заводах в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Также компания предупредила о сокращении всех сотрудников. При этом торговые центры МЕГА, которые принадлежат шведскому бренду, останутся и будут работать в прежнем режиме, дополняет «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Шведский мебельный магазин IKEA с 27 по 29 июня проведет закрытую распродажу в Москве и Санкт-Петербурге для экс-работников магазина. 1 июля будет онлайн-распродажа для клиентов IKEA. Об этом сообщает Baza. «Распродажа в Москве и Санкт-Петербурге пройдет с 27 июня по 1 июля. Продавать будут последние товары, остающиеся в России, в том числе образцы, которые выставлены в магазинах ИКЕА. <…>Вход будет разрешен только людям с пропусками (их родственников пускать не будут)» — пишет Baza. 1 июля распродажа состоится онлайн. В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Речь идет о заводах в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Также компания предупредила о сокращении всех сотрудников. При этом торговые центры МЕГА, которые принадлежат шведскому бренду, останутся и будут работать в прежнем режиме, дополняет «Царьград».