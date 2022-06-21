Курганские власти нашли строителя школы за 775 млн. За спорную школу Кетово давали столько же

22 июня 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Новую школу на 1100 мест в Шадринске построят за 775 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительством новой школы на 1100 мест в городе Шадринск Курганской области займется местная компания ООО «Дон». Подрядчик выиграл торги, снизив сумму контракта до 775 миллионов рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта на строительство школы на 1100 мест в городе Шадринск Курганской области. Победитель аукциона — ООО „Дон“. Сумма контракта составила 775 768 411,84 рублей», — говорится в сообщении. Трехэтажное здание планируют построить до 20 ноября 2023 года. Общая площадь застройки составит более семи тысяч квадратным метров. В школе будет спортзал с тренажерами, актовый и читальный залы, а также помещение для хореографии. Курганский подрядчик «Дон» уже занимался строительством соцобъектов в Шадринске. Компания построила ледовую арену и благоустроила набережную реки Исеть. Ранее URA.RU писало, что проект шадринской школы разработали тюменцы за 5,5 миллионов рублей. Аналогичная школа на 1100 мест была построена инвестором компанией «Эверест» в селе Кетово в 2019 году. С тех пор власти и застройщик не могут договорить о выкупной цене объекта. Чиновники предлагали застройщику 738 млн рублей — сумму, которая обозначена в экспертизе. Предприниматель же готов отдать школу детям за 1,1 млрд рублей, акцентируя на качестве построенной школы. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Строительством новой школы на 1100 мест в городе Шадринск Курганской области займется местная компания ООО «Дон». Подрядчик выиграл торги, снизив сумму контракта до 775 миллионов рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта на строительство школы на 1100 мест в городе Шадринск Курганской области. Победитель аукциона — ООО „Дон“. Сумма контракта составила 775 768 411,84 рублей», — говорится в сообщении. Трехэтажное здание планируют построить до 20 ноября 2023 года. Общая площадь застройки составит более семи тысяч квадратным метров. В школе будет спортзал с тренажерами, актовый и читальный залы, а также помещение для хореографии. Курганский подрядчик «Дон» уже занимался строительством соцобъектов в Шадринске. Компания построила ледовую арену и благоустроила набережную реки Исеть. Ранее URA.RU писало, что проект шадринской школы разработали тюменцы за 5,5 миллионов рублей. Аналогичная школа на 1100 мест была построена инвестором компанией «Эверест» в селе Кетово в 2019 году. С тех пор власти и застройщик не могут договорить о выкупной цене объекта. Чиновники предлагали застройщику 738 млн рублей — сумму, которая обозначена в экспертизе. Предприниматель же готов отдать школу детям за 1,1 млрд рублей, акцентируя на качестве построенной школы.