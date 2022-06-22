Невролог Хорошев рассказал об опасности работы за клавиатурой

23 июня 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Павел Хорошев призвал использовать клавиатуры, разделенные на две части Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU При частой работе за клавиатурой у человека может развиться туннельный синдром, при котором происходит защемление и воспаление срединного нерва. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «При частом наборе текстов на клавиатуре у человека может развиться туннельный или карпальный синдром. Сухожилия могут воспалиться из-за частого движения и непривычного положения кистей и предплечий. Это приводит к отеку и ярко выраженной боли. В основном этот синдром встречается у программистов, журналистов, у тех, кто работает с неудобными, неправильными клавиатурами. А также у швей и портных, которым необходимо резать жесткие, плотные ткани», — объяснил Павел Хорошев. По словам врача-невролога, к развитию этого заболевания может привести работа с кистевым эспандером, который используется для развития и наращивания мышц. «Кистевой эспандер — это чудовищное зло, которое тоже приводит к развитию карпального синдрома. Они должны быть запрещены, их нельзя использовать», — подчеркнул Хорошев. Чтобы избежать проблем с кистями, врач посоветовал использовать правильную клавиатуру. «Самый лучший способ избежать туннельного синдрома — работать за клавиатурой, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью. В таком случае движения кистей является физиологичными и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы», — добавил Хорошев. В этот день, 23 июня 1868 года, американец Кристофер Шоулз запатентовал печатную машинку. Размером она была с большой стол, клавиатура ее напоминала рояль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

При частой работе за клавиатурой у человека может развиться туннельный синдром, при котором происходит защемление и воспаление срединного нерва. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «При частом наборе текстов на клавиатуре у человека может развиться туннельный или карпальный синдром. Сухожилия могут воспалиться из-за частого движения и непривычного положения кистей и предплечий. Это приводит к отеку и ярко выраженной боли. В основном этот синдром встречается у программистов, журналистов, у тех, кто работает с неудобными, неправильными клавиатурами. А также у швей и портных, которым необходимо резать жесткие, плотные ткани», — объяснил Павел Хорошев. По словам врача-невролога, к развитию этого заболевания может привести работа с кистевым эспандером, который используется для развития и наращивания мышц. «Кистевой эспандер — это чудовищное зло, которое тоже приводит к развитию карпального синдрома. Они должны быть запрещены, их нельзя использовать», — подчеркнул Хорошев. Чтобы избежать проблем с кистями, врач посоветовал использовать правильную клавиатуру. «Самый лучший способ избежать туннельного синдрома — работать за клавиатурой, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью. В таком случае движения кистей является физиологичными и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы», — добавил Хорошев. В этот день, 23 июня 1868 года, американец Кристофер Шоулз запатентовал печатную машинку. Размером она была с большой стол, клавиатура ее напоминала рояль.