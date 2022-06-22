СМИ: G7 намерен обсудить проблему сокращения поставок газа из РФ 23 июня 2022 в 02:11 Размер текста - 17 + Страны G7 обсудят проблему санкций против РФ, повлекшую сокращение поставок газа в Европу, заявил Джонатан Уилкинсон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидеры стран «Большой семерки» возможно обсудят проблему российской турбины газопровода «Северный поток», которая была заблокирована в Канаде из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. «Я уверен, что тема [турбины] будет поднята, по крайней мере, в коридорах G7», — заявил Джонатан Уилкинсон агентству Reuters. Однако он уточнил, что не стоит ожидать, что страны «Большой семерки» решат этот вопрос до конца. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выявил технические неисправности у «Северного потока» и предписал временный запрет деятельности, передает «Национальная служба новостей». «Газпром» остановил работу газотурбинного двигателя Siemens на «Северном потоке» из-за чего уменьшилась прокачка газа в Европу. В пресс-службе «Газпрома» уточнили, что объемы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта, сообщает RT. В Германии заявили, что занимаются оперативным поиском новых турбин для «Северного потока». Из-за сокращения поставок российского газа ФРГ готовит аварийный план, пишет немецкая газета Die Welt. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Лидеры стран «Большой семерки» возможно обсудят проблему российской турбины газопровода «Северный поток», которая была заблокирована в Канаде из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. «Я уверен, что тема [турбины] будет поднята, по крайней мере, в коридорах G7», — заявил Джонатан Уилкинсон агентству Reuters. Однако он уточнил, что не стоит ожидать, что страны «Большой семерки» решат этот вопрос до конца. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выявил технические неисправности у «Северного потока» и предписал временный запрет деятельности, передает «Национальная служба новостей». «Газпром» остановил работу газотурбинного двигателя Siemens на «Северном потоке» из-за чего уменьшилась прокачка газа в Европу. В пресс-службе «Газпрома» уточнили, что объемы поставок газа по «Северному потоку» ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта, сообщает RT. В Германии заявили, что занимаются оперативным поиском новых турбин для «Северного потока». Из-за сокращения поставок российского газа ФРГ готовит аварийный план, пишет немецкая газета Die Welt. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям