«Газпром» остановил работу еще одной турбины «Северного потока»

15 июня 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Прокачка топлива на станции «Портовая» снизилась еще на треть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Газпром» остановила работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на трубопроводе «Северный поток». Из-за этого прокачка топлива на компрессорной станции «Портовая» снизилась еще на треть. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В связи с окончанием срока межремонтной обработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с техническим состоянием двигателя) «Газпром» останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — сообщает официальный telegram-канал «Газпром». Ранее прокачка газа уменьшилась до 100 миллионов кубометров в сутки. Ранее одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не смогли доставить в Германию из-за антироссийских санкций Канады, передает Пятый канал. В «Газпроме» сообщают, что поставки газа по «Северному потоку» могут снизиться из-за санкций в связи с нехваткой оборудования. Ростехнадзор ранее обнаружил технические неисправности двигателей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Компания «Газпром» остановила работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на трубопроводе «Северный поток». Из-за этого прокачка топлива на компрессорной станции «Портовая» снизилась еще на треть. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В связи с окончанием срока межремонтной обработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с техническим состоянием двигателя) «Газпром» останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — сообщает официальный telegram-канал «Газпром». Ранее прокачка газа уменьшилась до 100 миллионов кубометров в сутки. Ранее одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не смогли доставить в Германию из-за антироссийских санкций Канады, передает Пятый канал. В «Газпроме» сообщают, что поставки газа по «Северному потоку» могут снизиться из-за санкций в связи с нехваткой оборудования. Ростехнадзор ранее обнаружил технические неисправности двигателей.