Германия ищет новые турбины для газопровода «Северный поток»

Если в ближайшее время не будут найдены соответствующие турбины, Германия рискует оборвать поставку газа в целом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Министерстве экономики Германии заявили, что в настоящее время оперативно проводят переговоры с Канадой о поставках турбин для газопровода «Северный поток». Об этом сообщила на брифинге представитель министерства Беате Барон. Ранее детали поставлялись из России.

«Мы видим, что сегодня на рынке есть первые снижения в поставках, которые предприятия могут компенсировать на рынке, таким образом обеспечение по-прежнему гарантировано. Уже идут переговоры с Канадой, чтобы выяснить возникшие вопросы», — передает ее слова РИА «Новости». Если в ближайшее время не будут найдены соответствующие турбины, Германия рискует оборвать поставку газа в целом.

Также «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки. Накануне это число составляло до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Недавно агентство Blooberg со ссылкой на источники сообщало, что немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны и теперь компания ищет решение проблемы. Также сообщалось, что в связи с выявленными техническими неисправностями двигателей, а также задержек в работе немецкой компании Siemens, которой передали на ремонт часть оборудования, в том числе и газоперекачивающие агрегаты, «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку».

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