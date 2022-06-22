Власти Тюмени рассказали о бюджетных местах в вузах для беженцев

23 июня 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Власти ответили на жалобу тюменки, которая считала, что беженцы из ЛНР, ДНР и Украины займут все бюджетные места в вузах и колледжах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюмени пожаловалась, что по ее мнению, для местных абитуриентовне хватит бюджетных мест в образовательных учреждениях из-за беженцев. Власти ей сообщили, что для такого конфликта не должно возникнуть, так как для граждан Украины, ДНР и ЛНР прием в вузы будет проходить по другим квотам, а в колледжах и техникумах таких льгот нет. Такой ответ дала пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области. Изначально вопрос о приоритете для беженцев при поступлении в учебные учреждения прозвучал в комментариях трансляции прямой линии с губернатором региона Александром Моором. «Почему беженцам с Украины все приоритеты по поступлению в учебные заведения. У них нет ни ЕГЭ, ни ОГЭ, еще и на бюджетные места, а их 25 мест. А наши дети учат, зубрят, сдают все это и не могут поступить», — пожаловалась Альбина Гильманова. На этот вопрос ей ответил региональный департамент образования и науки. «При поступлении в вузы граждане Украины, ДНР и ЛНР принимаются на первый курс вуза только на места в пределах квоты, установленной Правительством РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства. На бюджетные места, выделенные для основного конкурса, специальной и особой квоты, а также квоты целевого приема граждане ДНР, ЛНР и Украины не зачисляются», — разъяснили в пресс-службе департамента. При этом они уточнили, что в колледжах и техникумах для льготных категорий граждан квоты отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ее ходе многие жители республик ДНР и ЛНР были эвакуированы на территорию России. Тюменский государственный университет при этом заявил, что готов принять на обучение студентов из Луганской и Донецкой народных республик. «Мы обязательно зачислим вас и всеми возможными способами облегчим период привыкания на новом месте», — заявил ректор вуза Иван Романчук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жительница Тюмени пожаловалась, что по ее мнению, для местных абитуриентовне хватит бюджетных мест в образовательных учреждениях из-за беженцев. Власти ей сообщили, что для такого конфликта не должно возникнуть, так как для граждан Украины, ДНР и ЛНР прием в вузы будет проходить по другим квотам, а в колледжах и техникумах таких льгот нет. Такой ответ дала пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области. Изначально вопрос о приоритете для беженцев при поступлении в учебные учреждения прозвучал в комментариях трансляции прямой линии с губернатором региона Александром Моором. «Почему беженцам с Украины все приоритеты по поступлению в учебные заведения. У них нет ни ЕГЭ, ни ОГЭ, еще и на бюджетные места, а их 25 мест. А наши дети учат, зубрят, сдают все это и не могут поступить», — пожаловалась Альбина Гильманова. На этот вопрос ей ответил региональный департамент образования и науки. «При поступлении в вузы граждане Украины, ДНР и ЛНР принимаются на первый курс вуза только на места в пределах квоты, установленной Правительством РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства. На бюджетные места, выделенные для основного конкурса, специальной и особой квоты, а также квоты целевого приема граждане ДНР, ЛНР и Украины не зачисляются», — разъяснили в пресс-службе департамента. При этом они уточнили, что в колледжах и техникумах для льготных категорий граждан квоты отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ее ходе многие жители республик ДНР и ЛНР были эвакуированы на территорию России. Тюменский государственный университет при этом заявил, что готов принять на обучение студентов из Луганской и Донецкой народных республик. «Мы обязательно зачислим вас и всеми возможными способами облегчим период привыкания на новом месте», — заявил ректор вуза Иван Романчук.