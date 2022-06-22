Постпред Мурадов: Россия защитит жителей Крыма от атак Украины

23 июня 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Крым продолжит добычу газа в Черном море, сообщил Георгий Мурадов. Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму намерены и дальше разрабатывать газовые месторождения в Черном море, несмотря на атаку со стороны украинских военнослужащих на буровые платформы «Черноморнефтегаза», а главное, что Россия обеспечит безопасность жителей полуострова. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. «Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики. Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма», — сказал Мурадов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нефтевышки являются республиканской собственностью. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» утром 20 июня. Об этом заявлял глава Крыма Сергей Аксенов. В результате ударов спастись удалось не всем сотрудникам. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, добавив, что спасательная операция продолжается. Позже депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что Россия в ближайшее время нанесет удары по украинским центрам принятий решений в ответ на атаку Украины на буровые вышки «Черноморнефтегаза». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Крыму намерены и дальше разрабатывать газовые месторождения в Черном море, несмотря на атаку со стороны украинских военнослужащих на буровые платформы «Черноморнефтегаза», а главное, что Россия обеспечит безопасность жителей полуострова. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. «Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики. Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма», — сказал Мурадов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нефтевышки являются республиканской собственностью. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» утром 20 июня. Об этом заявлял глава Крыма Сергей Аксенов. В результате ударов спастись удалось не всем сотрудникам. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, добавив, что спасательная операция продолжается. Позже депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что Россия в ближайшее время нанесет удары по украинским центрам принятий решений в ответ на атаку Украины на буровые вышки «Черноморнефтегаза». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь республикам Донбасса.