ВСУ ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

20 июня 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

После удара по буровым платформам пострадали три человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза», там проводят операцию по спасению людей. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“. Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены», — сообщил Аксенов в своем telegram-канале. По словам главы Крыма, продолжаются поиски остальных людей. Минобороны РФ проводит спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации, отметил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Ранее Аксенов заявлял, что если Украина попытается ударить ракетами по полуострову, то будут уничтожены центры принятия решений в Киеве, сообщает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

ВСУ ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза», там проводят операцию по спасению людей. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. «Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“. Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены», — сообщил Аксенов в своем telegram-канале. По словам главы Крыма, продолжаются поиски остальных людей. Минобороны РФ проводит спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации, отметил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Ранее Аксенов заявлял, что если Украина попытается ударить ракетами по полуострову, то будут уничтожены центры принятия решений в Киеве, сообщает RT.