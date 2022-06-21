Появились первые жертвы удара ВСУ по российским нефтевышкам

В настоящее время в Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации спасти удалось не всех Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате ударов ВСУ по российским буровым платформам в Черном море, спастись удалось не всем сотрудникам. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, добавив, что спасательная операция продолжается.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации спасти удалось не всех», — пишет представитель администрации полуострова в своем telegram-канале.

Также сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала РИА «Новости», что «пожар на вышке не стихает. «Пытались подойти к нему на корабле, не удалось, огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — говорит она.

Ранее URA.RU писали о том, что ВСУ обстреляли российские нефтевышки и попали в окружение в ЛНР. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза». По данным Аксенова, с места происшествия эвакуировано 94 человека, 3 ранено и 7 пропали без вести, их поиски будут продолжаться.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По словам президента, цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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