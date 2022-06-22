Один из лидеров ОНФ Светлана Калинина считает, что управляющие компании в ХМАО «страх потеряли» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина потребовала чиновников из ХМАО устроить внеплановые проверки управляющих компаний во всем регионе. Заявление Калинина сделала в Нижневартовске по итогам рабочей поездки по региону, передает корреспондент URA.RU.

«Постарайтесь внеплановые проверки провести, пройти комиссионно и помочь органам муниципальной власти в регионе навести с вашими управляющими компаниями порядок. Они страх у вас потеряли, они борзые, они даже ни разу не вышли мусор убрать — стекло с площадок детских. О чем мы говорим… Почему я из Москвы должна проверять ваши площадки?», — обратилась эмиссар ОНФ к представителю Жилнадзора ХМАО, который слушал Калинину по видеосвязи

В ответ замруководителя службы жилищного и строительного надзора Югры Вадим Путненко пообещал принять необходимые меры, чтобы исправить ситуацию. «На июнь—июль месяц мы уже запланировали массовые выездные обследования по содержанию детских игровых площадок, которые находятся на придомовых территориях. По информации о выявленных вами нарушениях, конечно, также будут проведены проверки», — сказал чиновник.

Одна из лидеров ОНФ Светлана Калинина приезжала в ХМАО вместе с представителями Министерства строительства России. Делегация проверяла, как в регионе реализуется нацпроект «Формирование комфортной городской среды», а также общалась с жителями, которые писали обращения на имя президента России Владимира Путина.

Ранее URA.RU рассказывало, что Светлана Калинина похвалила ХМАО за благоустройство городов в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Однако при этом представитель ОНФ отметила, что власти не умеют рассказывать о своих достижениях.

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