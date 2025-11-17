Власти ХМАО учредили новую награду для участников СВО

Для участников СВО в ХМАО утверждена медаль «За мужество и доблесть в специальной военной операции» Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ХМАО учредили медаль для участников СВО «За мужество и доблесть в специальной военной операции». Об этом стало известно на очередном заседании правительства региона.

«Сегодня на заседании одобрили проект закона об учреждении медали Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „За мужество и доблесть в специальной военной операции“. Эта награда — способ выразить благодарность нашим героям», — написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что идею учредить новую награду предложили сами военнослужащие во время встречи с губернатором на Донбассе.