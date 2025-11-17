Власти ХМАО учредили новую награду для участников СВО
Для участников СВО в ХМАО утверждена медаль «За мужество и доблесть в специальной военной операции»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Власти ХМАО учредили медаль для участников СВО «За мужество и доблесть в специальной военной операции». Об этом стало известно на очередном заседании правительства региона.
«Сегодня на заседании одобрили проект закона об учреждении медали Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „За мужество и доблесть в специальной военной операции“. Эта награда — способ выразить благодарность нашим героям», — написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что идею учредить новую награду предложили сами военнослужащие во время встречи с губернатором на Донбассе.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО расширил меры поддержки для участников СВО и их семей. Поправки в региональное законодательство предусматривают дополнительные соцгарантии: финансовую поддержку и упрощенный доступ к земельным участкам.
