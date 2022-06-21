ОНФ похвалил города ХМАО за комфорт, но упрекнул за плохой пиар

Представитель ОНФ Светлана Калинина сказала, что власти ХМАО не умеют говорить о своих достижениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина похвалила ХМАО за благоустройство городов, но отметила, что власти не умеют рассказывать о своих достижениях. Об этом член ОНФ сказала во время рабочей поездки в Нижневартовск.

«Удивлена, очень хорошо. Мне казалось, регион спокойный, не пиарится сильно нигде, а у вас есть что показывать. Говорят же, северяне — народ суровый, спокойный. Сразу видно, что шишки получать любите, можете, а вот показывать, что можете хорошо, еще не сильно научились. Но научитесь, потому что другого выхода нет. Потому что сейчас, как бы этого ни хотелось, интернет занимает все пространства и нужно выходить и показывать свою работу», — отметила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Рабочий визит представителей ОНФ и Министерства строительства России в Нижневартовск — часть масштабной проверки в регионах страны реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Она проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили URA.RU в мэрии Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ ХМАО попросил прокуратуру провести проверку по факту появления трещин на участке федеральной трассы между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район). Строительство дороги обошлось региональной казне в пять миллиардов рублей.