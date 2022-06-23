Товары с ценами в гривнах должны были продаваться на Украине Фото: Размик Закарян © URA.RU

В недавно открывшемся в ЯНАО сетевом магазине одежды «Befree» появились товары с ценами, указанными в украинской валюте. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«На некоторых товарах в магазине „Befree“ указана цена в украинских гривнах», — сообщил корреспондент агентства. Также журналист отметил, что в магазине практически отсутствуют ценники на товары, хотя открытие сетевика в Новом Уренгое произошло 10 июня. «Продавцы сказали, что сейчас в магазине идет переоценка товара, и они не успевают выставлять ценники», — добавил корреспондент.

В АО «Мэлон Фэшн Груп» сообщили, что по запросу агентства команда отдела продаж «Befree» инициировала проверку магазина в ТЦ Солнечный. «К сожалению, бирки с ценниками иногда могут отрываться при комплектации партий у поставщиков или при примерке покупателями. Персонал в таком случае должен восстановить ярлык. В случае, если на большом количестве товара нет цены, это связано либо с переоценкой, либо утерей ярлыка. Актуальную цену всегда можно узнать на кассе, попросив консультанта отсканировать вшивной ярлык», — прокомментировали в пресс-службе.

Также в компании добавили, что товары с ценой в гривнах предназначались для продажи в магазинах на территории Украины. «Производство коллекций у поставщиков начинается заранее, как и печать ярлыков с ценниками. Так как деятельность украинского подразделения„Befree“ прекращена, было принято решение произведенный товар распределить по текущим точкам продаж», — отметили представители компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Солнечный» в Новом Уренгое открылись два магазина российских производителей — «Sela» и «Befree». Они заменили магазины одежды, которые ушли с рынка России.

Головной убор с ценой, указанной в украинской валюте Фото: Елизавета Иванова

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