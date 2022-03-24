Торговые центры в ЯНАО нашли замену европейским брендам

В ближайшее время в Новом Уренгое планируют открыть два новых магазина одежды (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Самый большой торгово-развлекательный центр в ЯНАО заменит, ушедшие из-за европейских санкции бренды, магазинами российских производителей. Об этом в своем telegtam-канале сообщил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«В наших ТЦ тоже все спокойно. Многие торговые марки, которые громко заявили о приостановке деятельности в России, к нам и не заходили. Из новостей — в брендах будет пополнение. К нам в „Солнечный“ заходят магазины одежды Sela и Befree», — написал глава города.

Администрация ТРЦ «Солнечный» также подтвердила, что вскоре в Новом Уренгое появятся новые торговые площадки. «Планируется, что 9 апреля на первом этаже откроется магазин Selа. В мае на втором этаже должен открыться магазин Befree. На данный момент только ведутся строительно-монтажные работы», — рассказала URA.RU управляющая Ирина Светлова.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое закрылось только два магазина — спортивной одежды и обуви Adidas, а также Cstore премиум-магазин техники и аксессуаров Apple. Магазины в торговых центрах «Бумеранг», «Проспект» и «Гудзон» работают в прежнем режиме.

Многие европейские и американские бренды покинули российский рынок из-за западных санкций, которые Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине. Как заявляли иностранные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин ответил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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