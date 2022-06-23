Компания свердловского депутата купила типографию издания ЦВО

23 июня 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Стартовая цена типографии составляла 16,5 миллионов рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Здание типографии «Уральских военных вестей» (УВВ) купила компания депутата заксобрания Свердловской области Евгения Зяблицева за 21,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте торгов России. «Здание типографии УВВ со складом и гаражом, общей площадью 1589,5 квадратных метров, расположенное по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215, лит. И», — говорится в информации о лоте, выставленном на торги. Также указано, что стартовая цена составляла 16,5 миллионов рублей. Претендентами на покупку было шесть организаций, но победителем стало ООО «Омега», учредителем которого является депутат заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев. В итоге здание типографии продали за 21,4 миллиона рублей. Газета «Уральские военные вести» была организована в 1992 году на базе издания «Красный боец». С 2010 года СМИ стало главным печатным изданием Центрального военного округа. Основным акционером «Уральских военных вестей» является АО «Красная Звезда». В октябре 2021 года Свердловский арбитражный суд признал УВВ банкротом. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Здание типографии «Уральских военных вестей» (УВВ) купила компания депутата заксобрания Свердловской области Евгения Зяблицева за 21,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте торгов России. «Здание типографии УВВ со складом и гаражом, общей площадью 1589,5 квадратных метров, расположенное по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215, лит. И», — говорится в информации о лоте, выставленном на торги. Также указано, что стартовая цена составляла 16,5 миллионов рублей. Претендентами на покупку было шесть организаций, но победителем стало ООО «Омега», учредителем которого является депутат заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев. В итоге здание типографии продали за 21,4 миллиона рублей. Газета «Уральские военные вести» была организована в 1992 году на базе издания «Красный боец». С 2010 года СМИ стало главным печатным изданием Центрального военного округа. Основным акционером «Уральских военных вестей» является АО «Красная Звезда». В октябре 2021 года Свердловский арбитражный суд признал УВВ банкротом.