Лавров: Россия не сможет договориться с Украиной по старой схеме

24 июня 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Лавров заявил о невозможности договориться с Киевом по старой схеме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России нет смысла договариваться с Украиной в тех формах, которые сложились за эти восемь лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Бессмысленно в тех формах, в которых пытались договариваться последние восемь лет. Сначала соглашение, которое было разорвано майданом в феврале 2014 года, потом Минские договоренности», — констатировал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии. По его словам, если же Киев и европейские страны «соизволят обратиться» к Москве с предложением о возобновлении дипломатического процесса, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложилась «на земле». Вынужденная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Для урегулирования конфликта между РФ и Украиной стороны неоднократно проводили переговоры, в ходе которых украинская сторона неоднократно меняла позицию. Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что сейчас у Киева нет возможности предложить возобновление диалога с Москвой, так как Запад не разрешит Украине возвращаться к переговорам. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

России нет смысла договариваться с Украиной в тех формах, которые сложились за эти восемь лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Бессмысленно в тех формах, в которых пытались договариваться последние восемь лет. Сначала соглашение, которое было разорвано майданом в феврале 2014 года, потом Минские договоренности», — констатировал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии. По его словам, если же Киев и европейские страны «соизволят обратиться» к Москве с предложением о возобновлении дипломатического процесса, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложилась «на земле». Вынужденная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Для урегулирования конфликта между РФ и Украиной стороны неоднократно проводили переговоры, в ходе которых украинская сторона неоднократно меняла позицию. Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что сейчас у Киева нет возможности предложить возобновление диалога с Москвой, так как Запад не разрешит Украине возвращаться к переговорам.