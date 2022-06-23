Лавров: Россия не сможет договориться с Украиной по старой схеме

России нет смысла договариваться с Украиной в тех формах, которые сложились за эти восемь лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Бессмысленно в тех формах, в которых пытались договариваться последние восемь лет. Сначала соглашение, которое было разорвано майданом в феврале 2014 года, потом Минские договоренности», — констатировал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии. По его словам, если же Киев и европейские страны «соизволят обратиться» к Москве с предложением о возобновлении дипломатического процесса, власти РФ будут смотреть, какая ситуация сложилась «на земле».
Вынужденная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Для урегулирования конфликта между РФ и Украиной стороны неоднократно проводили переговоры, в ходе которых украинская сторона неоднократно меняла позицию. Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что сейчас у Киева нет возможности предложить возобновление диалога с Москвой, так как Запад не разрешит Украине возвращаться к переговорам.
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