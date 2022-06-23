Лавров: Украине запрещено возобновлять переговоры с Россией

24 июня 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

У Киева нет возможности предложить возобновление диалога с Москвой, к тому же Запад не разрешит Украине возвращаться к переговорам. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. «Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить [переговоры], но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне. Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном возобновлении российско-украинских переговоров в Белоруссии. Ранее глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия допустил возобновление диалога с Россией к концу лета 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинские власти в последнее время не пытались возобновить переговорный процесс. Также в Кремле перечислили условия для мирного договора с Украиной. СМИ начала появляться точка зрения, что Европа выступает за решение украинского конфликта в пользу России. Вынужденная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Для урегулирования конфликта между Россией и Украиной стороны неоднократно проводили переговоры, в ходе которых украинская сторона неоднократно меняла позицию. В итоге стороны так ни к чему не пришли, а в последние месяцы эти переговоры не проводились вообще. 14 мая Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.