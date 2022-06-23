Российский бизнес пожаловался на принуждение к распродажам

24 июня 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

За отказ от проведения акций маркетплейсы поднимают размер комиссии для продавцов, говорится в письме «Опоры России» Фото: Размик Закарян © URA.RU Российские продавцы маркетплейсы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку интернет-площадок. По их словам, их принуждают проводить распродажи, из-за чего бизнес теряет прибыль. «Опора России» написало письмо в ФАС с просьбой разъяснить допустимость проведения маркетплейсами акций распродаж на соответствие антимонопольному законодательству, сообщает « Коммерсант ». Отмечается, что сейчас интернет-площадки заставляют продавцов участвовать в своих акциях. За отказ от проведения распродажи ритейлеры могут увеличить комиссию за работу на площадке на 10%, говорится в письме «Опоры России». CEO goOMNI Ефим Алдухов отметил, что маркетплейсы наоборот должны компенсировать продавцам часть потерь, вызванных скидками, чего зачастую не происходит. Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года ФАС готовилась провести жесткую проверку интернет-магазинов. В частности, в службе хотели проанализировать переходы продавца с одного сайта на другой. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские продавцы маркетплейсы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку интернет-площадок. По их словам, их принуждают проводить распродажи, из-за чего бизнес теряет прибыль. «Опора России» написало письмо в ФАС с просьбой разъяснить допустимость проведения маркетплейсами акций распродаж на соответствие антимонопольному законодательству, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что сейчас интернет-площадки заставляют продавцов участвовать в своих акциях. За отказ от проведения распродажи ритейлеры могут увеличить комиссию за работу на площадке на 10%, говорится в письме «Опоры России». CEO goOMNI Ефим Алдухов отметил, что маркетплейсы наоборот должны компенсировать продавцам часть потерь, вызванных скидками, чего зачастую не происходит. Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года ФАС готовилась провести жесткую проверку интернет-магазинов. В частности, в службе хотели проанализировать переходы продавца с одного сайта на другой.