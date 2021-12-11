ФАС проведет жесткую проверку интернет-магазинов

12 декабря 2021 в 04:43 Размер текста - 17 +

В ФАС проверят маркетплейсы, чтобы выявить возможные проблемы Фото: Анна Майорова © URA.RU Деятельность маркетплейсов будет проверена на проблемы доступа, взаимодействие участников и другие вопросы. Об этом сообщили в антимонопольном органе. «Служба готовится к проведению анализа рынка, на котором осуществляют деятельность маркетплейсы. В его рамках ФАС детально изучит взаимодействие участников, проблемы доступа на рынок и другие вопросы», — сообщили «Известиям» в антимонопольном органе. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что сейчас нет оснований проводить полноценные проверки маркетплейсов и экосистем. Источник, знакомый с этой ситуацией сообщил, что в службе собираются проанализировать переходы поставщика с одного сайта на другой. По его словам, не всегда соблюдаются условия, которые учитывают интересы бизнеса. Он нрассказал о случаях, когда бизнесмену при переходе с одной платформы на другую не отдавали товар в течение восьми месяцев. Представители российских маркетплейсов, таких как Wildberries и «Яндекс.Маркет» рассказали, что их взаимодействие с поставщиками строится удобным для всех способом, по прозрачным и единым правилам. Кроме того, по словам представителей отрасли, они учитывают интересы своих продавцов, а также их участие в распродажах является добровольным. В сентябре этого года сотрудники интернет-магазина Wildberries объявили забастовку, потребовав изменений мотивации оплаты труда. Они пожаловались на то, руководители филиалов часто принуждают менеджеров работать сверхурочно и без перерывов на отдых. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Деятельность маркетплейсов будет проверена на проблемы доступа, взаимодействие участников и другие вопросы. Об этом сообщили в антимонопольном органе. «Служба готовится к проведению анализа рынка, на котором осуществляют деятельность маркетплейсы. В его рамках ФАС детально изучит взаимодействие участников, проблемы доступа на рынок и другие вопросы», — сообщили «Известиям» в антимонопольном органе. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что сейчас нет оснований проводить полноценные проверки маркетплейсов и экосистем. Источник, знакомый с этой ситуацией сообщил, что в службе собираются проанализировать переходы поставщика с одного сайта на другой. По его словам, не всегда соблюдаются условия, которые учитывают интересы бизнеса. Он нрассказал о случаях, когда бизнесмену при переходе с одной платформы на другую не отдавали товар в течение восьми месяцев. Представители российских маркетплейсов, таких как Wildberries и «Яндекс.Маркет» рассказали, что их взаимодействие с поставщиками строится удобным для всех способом, по прозрачным и единым правилам. Кроме того, по словам представителей отрасли, они учитывают интересы своих продавцов, а также их участие в распродажах является добровольным. В сентябре этого года сотрудники интернет-магазина Wildberries объявили забастовку, потребовав изменений мотивации оплаты труда. Они пожаловались на то, руководители филиалов часто принуждают менеджеров работать сверхурочно и без перерывов на отдых.