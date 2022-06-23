23 июня 2022

Полпред Якушев прибыл в Тобольск на важное совещание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, сибур, рабочие, стройка, запсибнефтехим
Мероприятие пройдет на площадке холдинга «Сибур» Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор 24 июня проведу в Тобольске совещание с промышленниками Урала. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона.

«Сегодня работаю в Тобольске. Обсудим взаимодействие промышленных предприятий Уральского федерального округа с компанией „Сибур“. Отраслевое совещание пройдет под эгидой Российского Союза химиков», — написал Моор, прикрепив к посту свое фото в компании с Якушевым.

Ранее агентство писало, что совещание должно было состояться в Тобольске 8 июня. Но мероприятие перенесли.

Фото:

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Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор 24 июня проведу в Тобольске совещание с промышленниками Урала. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона. «Сегодня работаю в Тобольске. Обсудим взаимодействие промышленных предприятий Уральского федерального округа с компанией „Сибур“. Отраслевое совещание пройдет под эгидой Российского Союза химиков», — написал Моор, прикрепив к посту свое фото в компании с Якушевым. Ранее агентство писало, что совещание должно было состояться в Тобольске 8 июня. Но мероприятие перенесли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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