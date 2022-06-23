Мероприятие пройдет на площадке холдинга «Сибур» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор 24 июня проведу в Тобольске совещание с промышленниками Урала. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона.

«Сегодня работаю в Тобольске. Обсудим взаимодействие промышленных предприятий Уральского федерального округа с компанией „Сибур“. Отраслевое совещание пройдет под эгидой Российского Союза химиков», — написал Моор, прикрепив к посту свое фото в компании с Якушевым.

Ранее агентство писало, что совещание должно было состояться в Тобольске 8 июня. Но мероприятие перенесли.

Фото: telegram-канал Александра Моора