Совещание с полпредом Якушевым в Тобольске перенесли

07 июня 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Мероприятие должно было пройти 8 июня на площадке «Запсибнефтехима» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Совещание уральских промышленников с полпредом Владимиром Якушевым, которое должно было пройти в Тобольске 8 июня, перенесено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Запсибнефтехим» (входит в холдинг «Сибур»), на площадке которой планировалось провести мероприятие. «Мероприятие состоится в другую дату. Подробная информация будет позже», — ответили в компании на запрос агентства. О причинах переноса не сообщается. Но ранее URA.RU писало, что 9 июня все губернаторы УрФО съедутся в Челябинск на большое совещание по национальной политике. Во встрече примут участие замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и полпред Якушев. На мероприятии в Тобольске предполагалось обсудить тему импортозамещения. Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал мозговой штурм, посвященный поставке оборудования для проектов «Сибура» и созданию новых производств. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Совещание уральских промышленников с полпредом Владимиром Якушевым, которое должно было пройти в Тобольске 8 июня, перенесено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Запсибнефтехим» (входит в холдинг «Сибур»), на площадке которой планировалось провести мероприятие. «Мероприятие состоится в другую дату. Подробная информация будет позже», — ответили в компании на запрос агентства. О причинах переноса не сообщается. Но ранее URA.RU писало, что 9 июня все губернаторы УрФО съедутся в Челябинск на большое совещание по национальной политике. Во встрече примут участие замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и полпред Якушев. На мероприятии в Тобольске предполагалось обсудить тему импортозамещения. Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал мозговой штурм, посвященный поставке оборудования для проектов «Сибура» и созданию новых производств.