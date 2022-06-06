06 июня 2022

Совещание с полпредом Якушевым в Тобольске перенесли

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, сибур, завод, стройка, запсибнефтехим
Мероприятие должно было пройти 8 июня на площадке «Запсибнефтехима» Фото:

Совещание уральских промышленников с полпредом Владимиром Якушевым, которое должно было пройти в Тобольске 8 июня, перенесено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Запсибнефтехим» (входит в холдинг «Сибур»), на площадке которой планировалось провести мероприятие.

«Мероприятие состоится в другую дату. Подробная информация будет позже», — ответили в компании на запрос агентства.

О причинах переноса не сообщается. Но ранее URA.RU писало, что 9 июня все губернаторы УрФО съедутся в Челябинск на большое совещание по национальной политике. Во встрече примут участие замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и полпред Якушев.

На мероприятии в Тобольске предполагалось обсудить тему импортозамещения. Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал мозговой штурм, посвященный поставке оборудования для проектов «Сибура» и созданию новых производств.

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Совещание уральских промышленников с полпредом Владимиром Якушевым, которое должно было пройти в Тобольске 8 июня, перенесено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Запсибнефтехим» (входит в холдинг «Сибур»), на площадке которой планировалось провести мероприятие. «Мероприятие состоится в другую дату. Подробная информация будет позже», — ответили в компании на запрос агентства. О причинах переноса не сообщается. Но ранее URA.RU писало, что 9 июня все губернаторы УрФО съедутся в Челябинск на большое совещание по национальной политике. Во встрече примут участие замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и полпред Якушев. На мероприятии в Тобольске предполагалось обсудить тему импортозамещения. Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал мозговой штурм, посвященный поставке оборудования для проектов «Сибура» и созданию новых производств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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