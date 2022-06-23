Власти ЯНАО отказывали в помощи ребенку-инвалиду

Ребенок-инвалид через суд добился получения реабилитационного сертификата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) отказала в выдаче реабилитационного сертификата на сумму 500 тысяч рублей ребенку инвалиду. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, причиной отказа стало, по мнению мэрии, отсутствие факта подтверждения постоянного проживания на территории региона в течение 5 лет до дня рождения ребенка.

«Установлено, что управлением по труду и социальной защите администрации города отцу ребенка-инвалида отказано в выдаче реабилитационного сертификата. Причиной послужило отсутствие факта подтверждения постоянного проживания на территории региона в течение 5 лет до дня рождения ребенка», — говорится в сообщении.

Прокуратура провела опрос свидетелей в целях подтверждения проживания семьи на территории города, а также запросила у транспортных организаций сведения о прибытии заявителя в город. По результатам проверки прокурор направил иск в суд об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории ЯНАО. Судья удовлетворил требования, после чего ребенок инвалид был обеспечен реабилитационным сертификатом на сумму 500 тысяч рублей.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило.