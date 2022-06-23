Власти ЯНАО отказывали в помощи ребенку-инвалиду

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) отказала в выдаче реабилитационного сертификата на сумму 500 тысяч рублей ребенку инвалиду. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, причиной отказа стало, по мнению мэрии, отсутствие факта подтверждения постоянного проживания на территории региона в течение 5 лет до дня рождения ребенка.
«Установлено, что управлением по труду и социальной защите администрации города отцу ребенка-инвалида отказано в выдаче реабилитационного сертификата. Причиной послужило отсутствие факта подтверждения постоянного проживания на территории региона в течение 5 лет до дня рождения ребенка», — говорится в сообщении.
Прокуратура провела опрос свидетелей в целях подтверждения проживания семьи на территории города, а также запросила у транспортных организаций сведения о прибытии заявителя в город. По результатам проверки прокурор направил иск в суд об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории ЯНАО. Судья удовлетворил требования, после чего ребенок инвалид был обеспечен реабилитационным сертификатом на сумму 500 тысяч рублей.
Агентство обратилось за комментарием в администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило.
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Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) отказала в выдаче реабилитационного сертификата на сумму 500 тысяч рублей ребенку инвалиду. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, причиной отказа стало, по мнению мэрии, отсутствие факта подтверждения постоянного проживания на территории региона в течение 5 лет до дня рождения ребенка. «Установлено, что управлением по труду и социальной защите администрации города отцу ребенка-инвалида отказано в выдаче реабилитационного сертификата. Причиной послужило отсутствие факта подтверждения постоянного проживания на территории региона в течение 5 лет до дня рождения ребенка», — говорится в сообщении. Прокуратура провела опрос свидетелей в целях подтверждения проживания семьи на территории города, а также запросила у транспортных организаций сведения о прибытии заявителя в город. По результатам проверки прокурор направил иск в суд об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории ЯНАО. Судья удовлетворил требования, после чего ребенок инвалид был обеспечен реабилитационным сертификатом на сумму 500 тысяч рублей. Агентство обратилось за комментарием в администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило.