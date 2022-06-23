23 июня 2022

Военный комиссар опроверг поджог военкомата в Перми

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Военкомат Мотовилихинского района. Пермь, военкомат
Поджога не было, заявили в военкомате Фото:

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин назвал фейком информацию о поджоге военкомата в Кировском районе Перми на ул. Закамской. Об этом он заявил порталу Properm.ru

«Военный комиссар Пермского края Александр Коковин рассказал, что эта информация (о поджоге военкомата — ред.) — фэйк», — сообщает издание. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU заявили, что не располагают информацией для СМИ по поводу этого инцидента.

О том, что в 04:00 24 июня в здание военкомата на ул. Закамской бросили бутылки с зажигательной смесью сообщил telegram-канал Baza. Личности нападавших устанавливаются, они скрылись с места происшествия. Пожара не возникло.

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Военный комиссар Пермского края Александр Коковин назвал фейком информацию о поджоге военкомата в Кировском районе Перми на ул. Закамской. Об этом он заявил порталу Properm.ru «Военный комиссар Пермского края Александр Коковин рассказал, что эта информация (о поджоге военкомата — ред.) — фэйк», — сообщает издание. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU заявили, что не располагают информацией для СМИ по поводу этого инцидента. О том, что в 04:00 24 июня в здание военкомата на ул. Закамской бросили бутылки с зажигательной смесью сообщил telegram-канал Baza. Личности нападавших устанавливаются, они скрылись с места происшествия. Пожара не возникло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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