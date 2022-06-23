Военный комиссар опроверг поджог военкомата в Перми

Поджога не было, заявили в военкомате Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин назвал фейком информацию о поджоге военкомата в Кировском районе Перми на ул. Закамской. Об этом он заявил порталу Properm.ru

«Военный комиссар Пермского края Александр Коковин рассказал, что эта информация (о поджоге военкомата — ред.) — фэйк», — сообщает издание. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU заявили, что не располагают информацией для СМИ по поводу этого инцидента.

О том, что в 04:00 24 июня в здание военкомата на ул. Закамской бросили бутылки с зажигательной смесью сообщил telegram-канал Baza. Личности нападавших устанавливаются, они скрылись с места происшествия. Пожара не возникло.