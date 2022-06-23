23 июня 2022

В Пермском крае пытались поджечь военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат Мотовилихинского района. Пермь, военкомат
Нападавшим удалось скрыться, их сейчас ищут Фото:

В Перми в военкомат в Кировском районе бросили бутылки с зажигательной смесью. Как сообщает telegram-канал «Baza», личности нападавших не установлены, им удалось скрыться. Инцидент произошел в здании военкомата на ул. Закамской в примерно в 04:00 утра 24 июня.

«На месте нашли четыре бутылки — две разбились, две остались целыми, пожара не произошло», — говорится в сообщении. Сейчас полиция ищет поджигателей.

Начальник военного комиссариата Кировского района Мариан Берегой отказался от комментариев, посоветовав обратиться к комиссару края. В краевом военкомате URA.RU сказали, что у них пока нет информации о происшествии и обещали уточнить ее. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские призывники жаловались на звонки из военкоматов с угрозами. В военкоматах эту информацию опровергали.

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В Перми в военкомат в Кировском районе бросили бутылки с зажигательной смесью. Как сообщает telegram-канал «Baza», личности нападавших не установлены, им удалось скрыться. Инцидент произошел в здании военкомата на ул. Закамской в примерно в 04:00 утра 24 июня. «На месте нашли четыре бутылки — две разбились, две остались целыми, пожара не произошло», — говорится в сообщении. Сейчас полиция ищет поджигателей. Начальник военного комиссариата Кировского района Мариан Берегой отказался от комментариев, посоветовав обратиться к комиссару края. В краевом военкомате URA.RU сказали, что у них пока нет информации о происшествии и обещали уточнить ее. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю также не смогли оперативно прокомментировать информацию. Ранее URA.RU сообщало, что пермские призывники жаловались на звонки из военкоматов с угрозами. В военкоматах эту информацию опровергали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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