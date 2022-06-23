В Пермском крае пытались поджечь военкомат

Нападавшим удалось скрыться, их сейчас ищут Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми в военкомат в Кировском районе бросили бутылки с зажигательной смесью. Как сообщает telegram-канал «Baza», личности нападавших не установлены, им удалось скрыться. Инцидент произошел в здании военкомата на ул. Закамской в примерно в 04:00 утра 24 июня.

«На месте нашли четыре бутылки — две разбились, две остались целыми, пожара не произошло», — говорится в сообщении. Сейчас полиция ищет поджигателей.

Начальник военного комиссариата Кировского района Мариан Берегой отказался от комментариев, посоветовав обратиться к комиссару края. В краевом военкомате URA.RU сказали, что у них пока нет информации о происшествии и обещали уточнить ее. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские призывники жаловались на звонки из военкоматов с угрозами. В военкоматах эту информацию опровергали.