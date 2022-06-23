В Нижневартовске на завершении праздника выступит группа «ДЕМО» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День молодежи 26 июня в ХМАО запланированы десятки развлекательных мероприятий для жителей округа. URA.RU составила подробную афишу будущих событий в крупных муниципалитетах округа. Вся информация о празднике опубликована на сайтах администрации Сургута и Нижневартовска.

В Сургуте 25 июня:

С 12-00 в галерее современного искусства «Стерх» сургутян ждут мастер-классы, фотозоны, музыкальные и театрализованные представления. А в молодежном центре на Быстринской стартует арт-проект «Городской пленэр: Сургут — зри в корень». Жители будут создавать настоящие арт-объекты.

26 Июня:

С 11-00 на площадке рядом с «Сити Моллом» стартует всероссийский этап чемпионата по автозвуку Top Dog. Приглашены 40 участников со всей России. В это же время на Центральной площади пройдут соревнования по силовому экстриму.

С 14-00 в парке «За Саймой» для жителей пройдут занятия йогой, творческие мастер-классы и настольные игры.

С 17-00 На Центральной площади для сургутян выступят музыкальные коллективы V-band и Oilband, а также DJ Maximus и MC Hollywood.

В Нижневартовске празднование Дня молодежи пройдет 26 июня на набережной реки Обь. Мероприятия начнутся в 12 часов дня. Всего администрацией запланировано 11 площадок для развлечений.

С 12-00 откроется площадка «Дети». Юных вартовчан будут развлекать ростовые куклы. В программе — шоу мыльных пузырей, бумажное шоу, мастер-класс по созданию леденцов, аквагрим и моделирование.

С 13-00 всех ждет площадка «Образовач» и «Библиотека». Эти площадки подойдут для интеллектуалов. Будут лекции, презентация экологических проектов и игры. Книжный фристайл «Время читать!» и мастер-класс по изготовлению креативной закладки для книг.

С 12-00 на площадках «Семья», «Семья актив» и «Отжиг» вартовчан ждут настольные игры, загадки, квизы, ребусы, надувной волейбол, дартс и городки, игра в снежки, надувной футбол и лазерный тир.

С 12-00 на площадке «Арт» горожане попробуют себя в производстве различных украшений и брелоков. Узнают, как рисовать нефтью, варить мыло, увидят, как живут коренные народы Севера и поучаствуют в национальных спортивных играх.

С 14-00 на площадке «Танцуй» для жителей проведут мастер-классы по разным танцевальным направлениям и ритмопластике. Кроме этого, будут розыгрыши призов и музыка.

С 13-00 будет работать площадка «Сцена». На сцене для жителей Нижневартовска выступят артисты и творческие коллективы города и округа. Завершится праздник выступлением группы DEMO.