Макрон: Европа создаст новую коалицию стран мира без РФ

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Россию исключат из будущего проекта ЕС, заявил Эмманюэль Макрон Фото:

Евросоюз в будущем намерен создать новое политическое сообщество, куда пригласят страны от «Исландии до Украины», однако Россия приглашена не будет. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы проработаем темы для повестки, которые было бы интересно обсудить. Мы пригласим страны от Исландии до Украины. Приглашения направят членам Европейской экономической зоны, странам, стремящимся в ЕС, покинувшим союз, а также государствам Восточного партнерства. Граница европейского политического сообщества на Востоке пройдет по границам Украины и Молдавии, исключив Россию из будущего проекта», — передает РИА «Новости» слова Макрона.

Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также собирается создать альтернативу Европейскому союзу. По информации британских медиа, новый альянс будет носить ярковыраженный антироссийский характер.

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Евросоюз в будущем намерен создать новое политическое сообщество, куда пригласят страны от «Исландии до Украины», однако Россия приглашена не будет. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. «Мы проработаем темы для повестки, которые было бы интересно обсудить. Мы пригласим страны от Исландии до Украины. Приглашения направят членам Европейской экономической зоны, странам, стремящимся в ЕС, покинувшим союз, а также государствам Восточного партнерства. Граница европейского политического сообщества на Востоке пройдет по границам Украины и Молдавии, исключив Россию из будущего проекта», — передает РИА «Новости» слова Макрона. Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также собирается создать альтернативу Европейскому союзу. По информации британских медиа, новый альянс будет носить ярковыраженный антироссийский характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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