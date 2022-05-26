26 мая 2022

СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать антироссийский альянс

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Борис Джонсон собирается создать новый антироссийский союз и принять в него Украину Фото:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается создать альтернативу Европейскому союзу, в которой будет главенствовать Лондон. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

«Джонсон предлагает [создать] союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе Москвы», — говорится в статье издания. Источники сообщают, что британский премьер-министр прорабатывает свою идею уже более месяца, а впервые она была представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому в апреле.

Планируется, что новый альянс будет включать в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и, возможно, Турцию. По задумке Джонсона, отмечают собеседники издания, страны должны объединять недоверие к Брюсселю и ненависть к России.

Ранее сообщалось, что в Польше заявили о расколе в НАТО из-за России. Турецкий экономист Эрдал Карагель объявил о расколе Европы надвое. В апреле кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала избавиться от Евросоюза. По результатам президентской гонки, Ле Пен поддержали 41,45% избирателей. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам бывшего СССР объединиться в новый союз.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается создать альтернативу Европейскому союзу, в которой будет главенствовать Лондон. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники. «Джонсон предлагает [создать] союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе Москвы», — говорится в статье издания. Источники сообщают, что британский премьер-министр прорабатывает свою идею уже более месяца, а впервые она была представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому в апреле. Планируется, что новый альянс будет включать в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и, возможно, Турцию. По задумке Джонсона, отмечают собеседники издания, страны должны объединять недоверие к Брюсселю и ненависть к России. Ранее сообщалось, что в Польше заявили о расколе в НАТО из-за России. Турецкий экономист Эрдал Карагель объявил о расколе Европы надвое. В апреле кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала избавиться от Евросоюза. По результатам президентской гонки, Ле Пен поддержали 41,45% избирателей. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам бывшего СССР объединиться в новый союз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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