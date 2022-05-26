СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать антироссийский альянс

27 мая 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон собирается создать новый антироссийский союз и принять в него Украину Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается создать альтернативу Европейскому союзу, в которой будет главенствовать Лондон. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники. «Джонсон предлагает [создать] союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе Москвы», — говорится в статье издания. Источники сообщают, что британский премьер-министр прорабатывает свою идею уже более месяца, а впервые она была представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому в апреле. Планируется, что новый альянс будет включать в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и, возможно, Турцию. По задумке Джонсона, отмечают собеседники издания, страны должны объединять недоверие к Брюсселю и ненависть к России. Ранее сообщалось, что в Польше заявили о расколе в НАТО из-за России. Турецкий экономист Эрдал Карагель объявил о расколе Европы надвое. В апреле кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала избавиться от Евросоюза. По результатам президентской гонки, Ле Пен поддержали 41,45% избирателей. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам бывшего СССР объединиться в новый союз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается создать альтернативу Европейскому союзу, в которой будет главенствовать Лондон. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники. «Джонсон предлагает [создать] союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе Москвы», — говорится в статье издания. Источники сообщают, что британский премьер-министр прорабатывает свою идею уже более месяца, а впервые она была представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому в апреле. Планируется, что новый альянс будет включать в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и, возможно, Турцию. По задумке Джонсона, отмечают собеседники издания, страны должны объединять недоверие к Брюсселю и ненависть к России. Ранее сообщалось, что в Польше заявили о расколе в НАТО из-за России. Турецкий экономист Эрдал Карагель объявил о расколе Европы надвое. В апреле кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала избавиться от Евросоюза. По результатам президентской гонки, Ле Пен поддержали 41,45% избирателей. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам бывшего СССР объединиться в новый союз.