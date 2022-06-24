ЕР отправила выпускников Донбасса на экскурсию в Москву

24 июня 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Выпускники Донбасса посетили Воробьевы горы Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Единая Россия» организовала для выпускников школ Донецкой и Луганской народных республик поездку в Москву. В рамках визита они посетили главный храм Вооруженных сил РФ в Московской области, а также посмотрели достопримечательности столицы. «Все здесь какое-то завораживающее. Я сегодня узнала много фактов о Великой Отечественной войне, которые на Украине и в Европе стараются переписать или вообще стереть из нашей памяти. А теперь мы сможем понять, где истина», — приводит сайт ЕР слова одной из участниц экскурсии Даны Барабаш. Выпускник школы в Луганске Лерой Додуков отметил, что храм ВС РФ передает незабываемые ощущения. «Здесь мы смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу величия и могущества», — сказал он. Приезд школьников в Москву партия организовала вместе с РЖД. За два дня выпускники посетят Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Москва-сити и Воробьевы горы, а 25 июня они примут участие в выпускном бале в Кремле. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

«Единая Россия» организовала для выпускников школ Донецкой и Луганской народных республик поездку в Москву. В рамках визита они посетили главный храм Вооруженных сил РФ в Московской области, а также посмотрели достопримечательности столицы. «Все здесь какое-то завораживающее. Я сегодня узнала много фактов о Великой Отечественной войне, которые на Украине и в Европе стараются переписать или вообще стереть из нашей памяти. А теперь мы сможем понять, где истина», — приводит сайт ЕР слова одной из участниц экскурсии Даны Барабаш. Выпускник школы в Луганске Лерой Додуков отметил, что храм ВС РФ передает незабываемые ощущения. «Здесь мы смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу величия и могущества», — сказал он. Приезд школьников в Москву партия организовала вместе с РЖД. За два дня выпускники посетят Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Москва-сити и Воробьевы горы, а 25 июня они примут участие в выпускном бале в Кремле. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.