24 июня 2022

Только двое из ста челябинцев полетят отдыхать за границу

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, аэропорт игорь курчатов, транспортерная лента, зал выдачи багажа
98 процентов челябинцев предпочли перелеты по России Фото:

Всего два процента жителей Челябинска намерены отправиться в июне на отдых за границу, 98 процентов выбрали путешествия по России. Об этом сообщили аналитики портала «Яндекс Путешествия».

«Аналитики Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда едут отдыхать челябинцы в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию — 98%, на страны ближнего и дальнего зарубежья — 2%. Для зарубежных поездок челябинцы чаще всего выбирают Армению, Беларусь, Таджикистан, Турцию и Узбекистан», — сообщили эксперты портала.

Самыми популярными заграничными городами для отдыха в июне 2022 года стали Ереван, Анталья, Душанбе, Минск и Ташкент. Среди российских направлений лидерами стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

По данным исследования, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объемы авиаперелетов выросли на 10 процентов. По сравнению с июнем 2021 года количество забронированных билетов на международные перелеты выросло в 2,5 раза. Эксперты связывают это с отменой ограничений, связанных с пандемией.

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Всего два процента жителей Челябинска намерены отправиться в июне на отдых за границу, 98 процентов выбрали путешествия по России. Об этом сообщили аналитики портала «Яндекс Путешествия». «Аналитики Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда едут отдыхать челябинцы в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию — 98%, на страны ближнего и дальнего зарубежья — 2%. Для зарубежных поездок челябинцы чаще всего выбирают Армению, Беларусь, Таджикистан, Турцию и Узбекистан», — сообщили эксперты портала. Самыми популярными заграничными городами для отдыха в июне 2022 года стали Ереван, Анталья, Душанбе, Минск и Ташкент. Среди российских направлений лидерами стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. По данным исследования, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объемы авиаперелетов выросли на 10 процентов. По сравнению с июнем 2021 года количество забронированных билетов на международные перелеты выросло в 2,5 раза. Эксперты связывают это с отменой ограничений, связанных с пандемией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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