Только двое из ста челябинцев полетят отдыхать за границу

98 процентов челябинцев предпочли перелеты по России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всего два процента жителей Челябинска намерены отправиться в июне на отдых за границу, 98 процентов выбрали путешествия по России. Об этом сообщили аналитики портала «Яндекс Путешествия».

«Аналитики Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда едут отдыхать челябинцы в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию — 98%, на страны ближнего и дальнего зарубежья — 2%. Для зарубежных поездок челябинцы чаще всего выбирают Армению, Беларусь, Таджикистан, Турцию и Узбекистан», — сообщили эксперты портала.

Самыми популярными заграничными городами для отдыха в июне 2022 года стали Ереван, Анталья, Душанбе, Минск и Ташкент. Среди российских направлений лидерами стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

По данным исследования, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объемы авиаперелетов выросли на 10 процентов. По сравнению с июнем 2021 года количество забронированных билетов на международные перелеты выросло в 2,5 раза. Эксперты связывают это с отменой ограничений, связанных с пандемией.