24 июня 2022

На пермской реке погибли люди

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Музей старообрядчества в селе Роща. Свердловская область, Шалинский район, природа урала, река сылва, шалинский район
В Пермском крае сотрудники МЧС обнаружили погибших людей у реки Сылва Фото:

На реке Сылва вблизи одноименного поселка в Пермском крае 24 июня случилось происшествие, приведшее к трагичному исходу. В 17:32 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о бедствии.

«24 июня 2022 года в 17 час. 32 мин. (мст) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Сылва в Пермском муниципальном округе», — сообщает сайт краевого ГУ МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства заявили, что на месте обнаружены погибшие люди.

О характере происшествия и количестве погибших, в управлении МЧС не сообщили. За более подробной информации дежурный управления перенаправил в следственный комитет. По телефону дежурные следователи краевого СУ СК от комментариев воздержались, дополнительно направлен редакционный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 июня в реке Сылва утонул человек. 52-летний нетрезвый турист спрыгнул в реку и захлебнулся.

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На реке Сылва вблизи одноименного поселка в Пермском крае 24 июня случилось происшествие, приведшее к трагичному исходу. В 17:32 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о бедствии. «24 июня 2022 года в 17 час. 32 мин. (мст) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Сылва в Пермском муниципальном округе», — сообщает сайт краевого ГУ МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства заявили, что на месте обнаружены погибшие люди. О характере происшествия и количестве погибших, в управлении МЧС не сообщили. За более подробной информации дежурный управления перенаправил в следственный комитет. По телефону дежурные следователи краевого СУ СК от комментариев воздержались, дополнительно направлен редакционный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что 22 июня в реке Сылва утонул человек. 52-летний нетрезвый турист спрыгнул в реку и захлебнулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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