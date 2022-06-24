На пермской реке погибли люди

В Пермском крае сотрудники МЧС обнаружили погибших людей у реки Сылва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На реке Сылва вблизи одноименного поселка в Пермском крае 24 июня случилось происшествие, приведшее к трагичному исходу. В 17:32 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о бедствии.

«24 июня 2022 года в 17 час. 32 мин. (мст) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Сылва в Пермском муниципальном округе», — сообщает сайт краевого ГУ МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства заявили, что на месте обнаружены погибшие люди.

О характере происшествия и количестве погибших, в управлении МЧС не сообщили. За более подробной информации дежурный управления перенаправил в следственный комитет. По телефону дежурные следователи краевого СУ СК от комментариев воздержались, дополнительно направлен редакционный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 июня в реке Сылва утонул человек. 52-летний нетрезвый турист спрыгнул в реку и захлебнулся.