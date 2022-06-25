Вучич: Сербия вынуждена отказаться от нефти из РФ из-за санкций

Сербия прекратит импорт нефти из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сербия вынуждена отказаться от закупки российской нефти из-за антироссийских санкций, и будет искать пути замены энергоресурса. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич.

«Проблема с нефтью очень сложная, надо найти замену российской нефти. Нефть может поступать по Адриатическому нефтепроводу, а те, кто поставляет нефть из Киркука, начали шантажировать, потому что „Газпром“ является мажоритарным владельцем НИС, и говорят, что будут не сотрудничать с русскими», — отметил он, слова президента приводит издание Naslovi.

Глава Сербии добавил, что страна должна следовать по европейскому пути. Прежде всего — в сфере верховенства закона.

Ранее Вучич заявлял, что в ноябре 2022 года Сербия прекратит импорт нефти из России. По словам сербского лидера, ситуация вокруг поставок нефти на сегодняшний день достаточно сложная, передает телеканал 360. Хотя сейчас страна приближается к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках, дополняет RT.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций из-за российской спецоперации на Украине. Шестой пакет ограничений, принятый в начале июня этого года, предусматривал частичный запрет российской нефти в страны ЕС. В свою очередь, в России по просьбе президента РФ Владимира Путина были разработаны пакеты антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.

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