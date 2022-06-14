Вучич: Сербия прекращает импорт нефти из РФ

14 июня 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Сербия не сможет получать российскую нефть из-за европейских санкций Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ноябре 2022 года Сербия прекратит импорт нефти из России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. «1 ноября мы не сможем импортировать российскую нефть, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку. Это связано с ныне действующим санкциям Евросоюза, а кто знает, какие санкции будут приняты до того времени», — передает РИА «Новости» слова Вучича. При этом ранее вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщал, что Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Сербии, что позволит стране получать российскую нефть и дальше. Позже Вучич заявил, что санкции Евросоюза против российской нефти «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ноябре 2022 года Сербия прекратит импорт нефти из России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. «1 ноября мы не сможем импортировать российскую нефть, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку. Это связано с ныне действующим санкциям Евросоюза, а кто знает, какие санкции будут приняты до того времени», — передает РИА «Новости» слова Вучича. При этом ранее вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщал, что Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Сербии, что позволит стране получать российскую нефть и дальше. Позже Вучич заявил, что санкции Евросоюза против российской нефти «вытащили из кармана» Сербии 600 млн долларов.